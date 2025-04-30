Hatay'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobil ile motosikletten oluşan kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 AEZ 762 plakalı otomobil ile 31 MB 3455 plakalı motosiklet, Belen-Antakya kara yolu Sarayburnu Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada motosikletteki iki kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel