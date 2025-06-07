Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosikletli hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, 06 CME 638 plakalı otomobil ile 31 AYP 026 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel