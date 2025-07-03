Hatay'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 31 AET 243 plakalı hafif ticari araç ile H.A'nın kullandığı 38 NF 538 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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