Hatay'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 31 AET 243 plakalı hafif ticari araç ile H.A'nın kullandığı 38 NF 538 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel