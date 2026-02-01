Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 N 0505 plakalı otomobil devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 N 0505 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel