Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 N 0505 plakalı otomobil devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 N 0505 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
