Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerinin ismine ulaşılamayan 80 AEZ 644 plakalı otomobil ile 35 AFF 195 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
