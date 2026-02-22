Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerinin ismine ulaşılamayan 80 AEZ 644 plakalı otomobil ile 35 AFF 195 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak