Hatay'da Otelde Yangın: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının klimadan çıktığı değerlendiriliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir otelin 3. katındaki odada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının klimadan çıktığı değerlendirildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
