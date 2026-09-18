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Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

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Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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