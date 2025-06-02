Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Hatay'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Hüyük Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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