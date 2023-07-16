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Hatay'da Orman Yangınına Gece Görüşlü Helikopter İle Müdahale Devam Ediyor

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopter ile havadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, akşamın karanlığını aydınlatan alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 6'ncı saatinde devam ediyor. Havanın kararması nedeniyle gece görüşlü helikopter ile havadan müdahalenin süreceği bildirildi. Öte yandan, rüzgarın etkili olmaya başladığı bölgede ekipler, zamanla yarışarak akşamın karanlığını aydınlatan alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Güzelyayla Belen Hatay Güncel Haberler

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