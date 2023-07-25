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Hatay'da orman yangını: Yangın evleri tehdit ediyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kisecik Mahallesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem karadan mücadele ediyor.

Hatay'da orman yangını: Yangın evleri tehdit ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem karadan mücadele ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Güncel

Kisecik Antakya Hatay Güncel Haberler

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