Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde Amanos Dağları eteğindeki Çerçikaya Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Belen ilçesinde, Amanos Dağları eteğindeki Çerçikaya Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel