Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. Karlısu Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.
Karlısu Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.