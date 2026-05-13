Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Alibeyçağılı mevkisinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alibeyçağılı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 20 güvenlik korucusu sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız