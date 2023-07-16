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Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

Belen Hatay Güncel Haberler

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