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Hatay'da orman yangını (3)

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KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 havadan ve karadan müdahalesiyle saat 18.00'de kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 havadan ve karadan müdahalesiyle saat 18.00'de kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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