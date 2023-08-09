Hatay'da orman yangını (3)
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KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 havadan ve karadan müdahalesiyle saat 18.00'de kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 havadan ve karadan müdahalesiyle saat 18.00'de kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Güncel