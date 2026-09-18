Haberler

Hatay'da orman yangını

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da orman yangını
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçedeki Gürleyik mevkisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 8 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ağabeylerine örnek oldular! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare

Ayrıntıyı fark edenler beğenmeden edemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu
Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı
Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası! 'Bize karşı aktif hazırlık yapıyorlar'

Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama

Galatasaray'ın Barcelona'dan korkusu yok
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti