Hatay'da orman yangını

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HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
İlçedeki Gürleyik mevkisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 8 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı