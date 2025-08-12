Yayladağı'nda Orman Yangını Sürüyor
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 askeri helikopter, 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale ediliyor. Yangın, gece boyunca alevlerin aydınlattığı bir ortamda devam ediyor.
YANGIN DEVAM EDİYOR
