Yayladağı'nda Orman Yangını Sürüyor
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 askeri helikopter, 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale ediliyor. Yangın, gece boyunca alevlerin aydınlattığı bir ortamda devam ediyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

