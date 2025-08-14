Hatay'da Orman Yangını: 1.115 Kişi Tahliye Edildi

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınında, 1.115 kişi tahliye edildi. Yangına müdahale için 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda araç ile personel seferber edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

BİN 115 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valiliği koordinesinde, Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile TOKİ, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri müdahale ediyor. 5 söndürme helikopteri, 2 uçak, 271 araç ve yaklaşık 624 personelle havadan ve karadan söndürme çalışması yürütülüyor. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden bin 115 kişi tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

