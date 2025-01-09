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Hatay'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenleri okuldan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle okulun çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel
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