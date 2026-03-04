Hatay'da öğrenci servisinin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde aydınlatma direğine çarparak 3'ü öğrenci 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenci servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Yeşilköy Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan