Hatay'da öğrenci servisinin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde aydınlatma direğine çarparak 3'ü öğrenci 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenci servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Yeşilköy Mahallesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Halis Kalkan
500

