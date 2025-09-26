Haberler

Hatay'da Narenciye Hasat Sezonu İçin Jandarma Tedbirleri Artırdı

Hatay'da Narenciye Hasat Sezonu İçin Jandarma Tedbirleri Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri narenciye hasat sezonunun başlamasıyla birlikte hırsızlıkları önlemek amacıyla devriye sayısını arttırdı ve tarla ile bahçeleri kontrol etmeye başladı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye hasat sezonunun başlaması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek için tedbirleri arttırdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde tarla, bağ ve bahçelerde devriye görevi yürütüyor.

Ekipler, olası hırsızlık olaylarına karşı tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Netanyahu'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

Trump Netanyahu'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim, artık yeter
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.