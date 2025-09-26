Hatay'da Narenciye Hasat Sezonu İçin Jandarma Tedbirleri Artırdı
Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri narenciye hasat sezonunun başlamasıyla birlikte hırsızlıkları önlemek amacıyla devriye sayısını arttırdı ve tarla ile bahçeleri kontrol etmeye başladı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, jandarma ekipleri, narenciye hasat sezonunun başlaması dolayısıyla olası hırsızlıkları engellemek için tedbirleri arttırdı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde tarla, bağ ve bahçelerde devriye görevi yürütüyor.
Ekipler, olası hırsızlık olaylarına karşı tarla ve bahçeleri kontrol ediyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel