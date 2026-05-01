Hatay'da motosiklet tamirhaneleri denetlendi

Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ile motosiklet yedek parçası satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 71 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 87 motosiklet de incelendi.

Denetimlerde ruhsatı bulunmayan 6, vergi levhası olmayan 2 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı, ayrıca çalıntı ve hacizli olduğu belirlenen 1 motosiklete el konuldu.

Kaynak: AA / Salim Taş
