Hatay'da Motosiklet Sürücüleri İçin Farkındalık Kampanyası Başlatıldı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir Kural Bir Ömür' farkındalık kampanyası kapsamında 15 ilçede motosiklet sürücülerine uyarıda bulundu.

Motosiklet sürücülerine yönelik başlatılan 'Bir Kural Bir Ömür' farkındalık kampanyası kapsamında; il genelinde görsel etkinliği artırmaya yönelik kamu kurumlarına, toplu taşıma araçlarına, uygulama noktalarına afişler asıldı. Motosiklet sürücülerine güvenli sürüşün ve koruyucu ekipman kullanımının önemi ile ilgili broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Haber: Samim SELÇUK/ Hatay, Görüntü: Hatay,