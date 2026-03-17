Hatay'da cipin çarptığı motosikletli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir cipin çarptığı motosiklet sürücüsü, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Olay, 9 Mart'ta Tekebaşı Mahallesi'nde gerçekleşti ve sürücü Ersan Özçelik ağır yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, 9 Mart'ta Tekebaşı Mahallesi'nde önünde seyreden Ersan Özçelik'in (33) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle bir evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Özçelik'in cenazesi morga konuldu.

Kaynak: AA / Hikmet Say
