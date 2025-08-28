Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralandı

HATAY'ın Hassa ilçesinde yol kenarındaki kanalete çarpan motosikletin sürücüsü Abdullah Çadırlı ağır yaralandı, arkasındaki Ökkeş Toprak ise hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Çadır'ın kontrolünü yitirdiği 33 AOG 613 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kanalete çarptı. Motosikletten savrulan Abdullah Çadır ile arkasındaki Ökkeş Toprak, asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ökkeş Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Abdullah Çadırlı ise ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.