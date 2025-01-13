Hatay'da Minibüs Refüje Çarptı: 2 Yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 31 M 1717 plakalı minibüs, Belen-İskenderun kara yolunda lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel