Hatay'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Mustafa K. (35) yönetimindeki 80 ABE 159 plakalı midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel