HATAY'DA MECLİS ÜYELERİNİN ARITMA TESİSİ TEPKİSİ

HATAY (DHA) - Ak Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne ilçesinde bulunan Turunçlu Arıtma Tesisi önünden açıklamada bulunarak, halk sağlığını olumsuz etkileyen tesisin taşınması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Hatay'ın Defne ilçesinde 1989 yılında yapılan Turunçlu Arıtma Tesisi'nin, çevre sakinlerinin rahatsız ettiğini ve tesisin bir an önce bölgeden kaldırılması çağrısında bulunan AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı üyeleri ile beraber basın açıklaması yaptı. Arıtma tesisi önünde yaptığı açıklamada, tesisin taşınması konusunda her türlü engelde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanında olacağını belirten Yeşildal, şunları söyledi: "Turunçlu Arıtma Tesisi, insan ve çevre sağlığını tehlikeye düşüren bir halde. Başta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının kamuoyuna verdiği sözler olmasına rağmen, defalarca taahhüt edilmesine rağmen, geçtiğimiz mecliste de konusu geçmesine rağmen, 2014-2019 arasında korsan bir oylama ile şu anda arıtma tesisinin olduğu yerde 8-10 kat daha büyük bir tesis yapmak için korsan bir oyla yapılmıştır. Biz bunu kabul etmiyor ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının daha önce verdiği arıtma tesisini 10-15 kilometre uzağa taşıma sözünü yerine getirmeye davet ediyoruz. Biz AK Parti grubu olarak açıkça ifade ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının yüzde 85 oy aldığı ilçeye yaptığı ihanetin içerisinde olmayacağız. Defne halkı bu ihaneti hak etmemektedir. Biz Cumhur İttifakı olarak, Hatay'a yakışır bir şekilde parti rozetlerimizi de bir kenara bırakarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu sakat proje ortadan kalksın.?

Demirören Haber Ajansı / Güncel