Haberler

Hatay'da mayıs ayında uyuşturucu suçundan 77 şüpheli tutuklandı

Hatay'da mayıs ayında uyuşturucu suçundan 77 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polisin mayıs ayında düzenlediği narkotik operasyonlarında 159 şüpheli yakalandı, 77'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

HATAY'da polisin mayıs ayında gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında yakalanan 159 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu suçundan aranan 159 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar kapsamında toplamda 58 bin 157 adet uyuşturucu hap, 4 bin 868 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 537 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 18 kök kenevir, 4 gram eroin ve 4 gram skank ele geçirildi. Öte yandan, yakalanıp, adliyeye sevk edilen 159 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı

Birçok insanın en büyük fobisi yolda yürürken onun başına geldi
Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı

Boğazı kesilerek öldürülen adamın katili en yakınlarından çıktı
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik

Merak edilen ismi sonunda açıkladı: Futbol aklının başına onu getirdik
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek

Mesaiye 2026 Dünya Kupası ayarı! Çalışma saatleri yeniden düzenlenecek
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti