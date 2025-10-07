Hatay'da Lise Öğrencisi Akranı Tarafından Darbedildi
Payas'ta Dörtyol Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki F.S.M.G, okul servisi indiği sırada akranı tarafından demir sopayla darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli hakkında şikayetçi olundu.
Hatay'ın Payas ilçesinde, akranı tarafından darbedilen lise öğrencisi yaralandı.
Dörtyol Fen Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki F.S.M.G, 30 Eylül'de okul servisinden indiği sırada bir akranının saldırısına uğradı.
Demir sopayla darbedilen ve başından yaralanan F.S.M.G, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Darp raporu alan F.S.M.G'nin ailesi, şüpheliden şikayetçi oldu.
F.S.M.G'nin ağabeyi Yasin G, gazetecilere, yaşanan üzücü olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduklarını kaydetti.
Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
