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Hatay'da Kuzeytepe'de çekiciyle park halindeki kamyonu çalan A.Y. tutuklandı

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Hatay'da Kuzeytepe'de çekiciyle park halindeki kamyonu çalan A.Y. tutuklandı
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Hatay'da 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi'nde A.Y., çekiciyle park halindeki kamyonu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, sanayi sitesinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

HATAY'da, A.Y., park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı. Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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