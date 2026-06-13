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Yolunu kesen kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü; olay kamerada

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde kuyumcu Ahmet Rüşvenli, husumetli olduğu kuzenleri tarafından traktörle yolu kesilerek demir çubuklarla dövüldü. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Kumlu ilçesinde kuyumculuk yapan Ahmet Rüşvenli, traktörle aracının önünü kesen husumetli olduğu kuzenleri tarafından demir çubuklarla dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Hatay'a kesin dönüş yaparak kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli'nin aracının yolu, trafikte kuzenleri tarafından traktörle kesildi. Traktörden inen kuzenleri, Rüşvenli'ye demir çubuklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüşvenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda dişleri kırılan ve vücudunda yaralan olan Rüşvenli, kuzenlerinden şikayetçi oldu. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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