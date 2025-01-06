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Hatay'da Kuduz Tehdidi: Bir Mahalle Karantinaya Alındı

Hatay'da Kuduz Tehdidi: Bir Mahalle Karantinaya Alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Çamsarı Mahallesi'nde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine iki kişi ısırıldı ve mahalle karantinaya alındı. Aşılanan kişilerin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Aşılanan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişinin sağlık durumu ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimince düzenli takip ediliyor.

Öte yandan ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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