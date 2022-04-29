Hatay'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı
AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Özerli Mahallesi'ndeki evlerinde Alper E. (39) ve Nagihan E. (37) çifti arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nagihan E, bıçakla kocasını yaraladı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Alper E'yi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Alper E, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nagihan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Mustafa Özer - Güncel