Hatay'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı

AA - Mustafa Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Özerli Mahallesi'ndeki evlerinde Alper E. (39) ve Nagihan E. (37) çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nagihan E, bıçakla kocasını yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Alper E'yi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Alper E, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nagihan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title