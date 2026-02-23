Haberler

Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla atıklardan arındırıldı. Ekipler, bölgeden 105 ton atık topladı.

Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla atıklardan arındırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arsuz ve Payas ilçelerinde kıyısında temizlik yaptı.

Ekipler, topladıkları 105 ton atığı bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir

Harita üzerinden uyardı: Fay hareketli, 6 Şubat depremi gibi olabilir