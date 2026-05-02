Hatay'da "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar stantları gezdi.

İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinde eğitimin önemine dikkati çekti.

Emniyet ve jandarma personelinin sahadaki güler yüzlü yaklaşımının önemli olduğunu belirten Yılmaz, personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, vatandaşların trafik kurallarını içselleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ilk 4 ayında 16 ölümlü trafik kazası varken, bugün bu sayı 4'e düşmüş durumda. Yaralanmalı kazalarda ise yüzde 30'luk bir azalma var. Burada en büyük pay, trafik kurallarını içselleştiren vatandaşımızındır. 'Bir Kural Bir Ömür' sloganını sahiplendiğimizde, gece saat 03.00'te kimse yokken bile kırmızı ışıkta duruyorsak bu işi başarmışız demektir."

İl Sağlık Müdürlüğü personelinin uygulamalı ilk yardım eğitimi verdiği etkinliğe, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez ve kamu kurum müdürleri de katıldı.