Hatay'da "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar stantları gezdi.

İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinde eğitimin önemine dikkati çekti.

Emniyet ve jandarma personelinin sahadaki güler yüzlü yaklaşımının önemli olduğunu belirten Yılmaz, personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, vatandaşların trafik kurallarını içselleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ilk 4 ayında 16 ölümlü trafik kazası varken, bugün bu sayı 4'e düşmüş durumda. Yaralanmalı kazalarda ise yüzde 30'luk bir azalma var. Burada en büyük pay, trafik kurallarını içselleştiren vatandaşımızındır. 'Bir Kural Bir Ömür' sloganını sahiplendiğimizde, gece saat 03.00'te kimse yokken bile kırmızı ışıkta duruyorsak bu işi başarmışız demektir."

İl Sağlık Müdürlüğü personelinin uygulamalı ilk yardım eğitimi verdiği etkinliğe, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez ve kamu kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
Canlı anlatım: Samsun'da ilk yarıda goller üst üste

Samsun'da goller peş peşe! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Sır dolu olay! Aracın içine bakan arkadaşları dehşetle karşılaştı
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler

Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu