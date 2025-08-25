Hatay'da Kamyonun Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun vidanjör ve restorana çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 51 ET 183 plakalı kamyonun şoförü S.K, aracının freni arızalanınca trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarpmamak için ters yöne girdi.

Bir süre ters yönde ilerleyen kamyon, park halindeki 31 AGR 456 plakalı vidanjöre ve ardından bir restorana çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza öncesinde kamyonun ters yönde ilerleyişi çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.