Hatay'da kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bir kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antakya ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 EE 572 plakalı kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da ekiplerin çalışmalarının ardından otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY