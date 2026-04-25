Haberler

Hatay'da kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamanı yitirdi.

Güzelçay Mahallesi'nde Mehmet M. (36) idaresindeki 06 FAD 770 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halindeki Mikdat Günay (67) idaresindeki 31 ACN 044 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Günay'ın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Mehmet M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

