Hatay'da kaçak telefon operasyonunda 74 telefon ele geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda O.İ. isimli şahsın aracında yapılan aramada 74 kaçak akıllı cep telefonu ve 150 kablolu şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili O.İ. adliyeye sevk edildi.
Hatay'da kaçak telefon operasyonunda 74 telefon ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda O.İ. isimli şahsın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde durdurulan aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 74 kaçak akıllı cep telefonu ve 150 kablolu şarj cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili O.İ. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel