Hatay'da kaçak telefon operasyonunda 74 telefon ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda O.İ. isimli şahsın aracında yapılan aramada 74 kaçak akıllı cep telefonu ve 150 kablolu şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili O.İ. adliyeye sevk edildi.