Haberler

Hatay'da kaçak diş protezi imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Hatay'da kaçak diş protezi imalathanesine baskın: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak diş protezi imalathanesine düzenlenen baskında çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak diş protezi imalathanesine yapılan baskında çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, çene hareketlerini taklit eden alet, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ile A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dün geceye damga vuran görüntü! 1 saniye bile kıpırdamadı
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Köye yerleşmişti! Rock müziğin asi kızı yıllar sonra görüntülendi