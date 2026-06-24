Hatay'da kaçak diş protezi imalathanesine baskın: 2 gözaltı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak diş protezi imalathanesine yapılan baskında çok sayıda cihaz ve malzeme ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 3 boyutlu yazıcı ve yazıcı reçinesi, kül ocak ve vibrasyon cihazı, alçı kesme motoru, çift el kumlama makinesi, çene hareketlerini taklit eden alet, 2 mufla ve 45 diş ölçü kaşığı, 90 protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.E. ile A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı