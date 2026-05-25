Hatay'da otoyol jandarmasından bayram öncesi trafik denetimi
Hatay'da otoyol jandarması, Kurban Bayramı öncesinde 'Bayram sensiz olmaz' mesajıyla dron destekli trafik denetimi yaptı. Sürücülerin ve yolcuların bayramı kutlanırken, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Erzin ilçesi sınırlarında "Bayram sensiz olmaz" mesajıyla denetim yaptı.
Dron destekli uygulamada durdurulan sürücüler ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, trafik kurallarına uyulması uyarısında bulundu.
Ekipler, şehirler arası otobüsleri de denetledi.
Kentte otoyol jandarmasının denetimlerinin bayram tatili süresince devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli