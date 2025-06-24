Hatay'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Hayvanları Kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ve Kumlu ilçelerinde itfaiye ekipleri, bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavrularını ve dereye düşen köpeği kurtardı. Kedi yavruları, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı, köpek ise sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Hatay'da bina boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları ve dereye düşen köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki binanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde de dereye düşen köpek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Köpek, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel