Haberler

Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde Fatih Köprüsü yakınındaki istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç zarar gördü, ancak olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmadı.

6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Payas ilçesi Kara Cami Mahallesi'nde Fatih Köprüsü'nün yanında istinat duvarının çökmesi sonucu 6 aracın zarar gördüğü belirlendi. Öte yandan ekiplerin yaptığı kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Yasaklı madde kullanan Paul George'a 25 maç men cezası

Yasaklı madde kullanan ünlü isme 25 maç men
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?