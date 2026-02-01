Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Payas ilçesi Kara Cami Mahallesi'nde Fatih Köprüsü'nün yanında istinat duvarının çökmesi sonucu 6 aracın zarar gördüğü belirlendi. Öte yandan ekiplerin yaptığı kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,