Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi
Hatay'ın Payas ilçesinde Fatih Köprüsü yakınındaki istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç zarar gördü, ancak olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmadı.
6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Hatay'ın Payas ilçesi Kara Cami Mahallesi'nde Fatih Köprüsü'nün yanında istinat duvarının çökmesi sonucu 6 aracın zarar gördüğü belirlendi. Öte yandan ekiplerin yaptığı kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel