Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğüne 100 Araç Hibe Edildi
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne 100 araç hibe etti. Araçların teslim töreninde otomobil, motosiklet, minibüs ve otobüs anahtarları yetkililere teslim edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 100 araç, törenle hizmete başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçların teslim töreni gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kavaslı Ek Hizmet Binası bahçesindeki törende 49 otomobil, 48 motosiklet, 2 minibüs ve 1 otobüsün anahtarları ilgililere teslim edildi.
Törene Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.