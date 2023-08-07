Hatay'da ikinci orman yangını

Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesinde çıkan yangın devam ederken Kisecik Mahallesinde de ormanlık yangın çıktı. İki yangına da müdahale sürüyor.

HATAY - Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde çıkan yangın devam ederken Kisecik Mahallesinde de ormanlık yangın çıktı. İki yangına da müdahale sürüyor.

Hatay'ın Tahtaköprü Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Orman ekipleri bu yangınla müdahale ederken bu kez de merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler kısa sürede bu yangına da havadan ve karadan müdahale başlattı. Her iki yangını da söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor.