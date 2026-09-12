Hatay'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.İ. idaresindeki 31 LS 970 plakalı motosiklet, Altınçağ Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı 31 AZY 850 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile 31 AZY 850 plakalı motosiklette bulunan H.G.K. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA