Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hristiyan vatandaşlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı.

