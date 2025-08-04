Hatay'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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Hatay'da bir şüpheli, İstanbul Kardeşlik Çarşısı'nda meşrubat içerek kapıdaki asma kilidi çaldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HATAY'da bulunan İstanbul Kardeşlik Çarşısı'nda bir şüphelinin meşrubat içerek kapıdaki asma kilidi çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan İstanbul Kardeşlik Çarşısı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli elinde meşrubat kutusuyla kapıya yöneldi. Bir yandan meşrubatını yudumlayan şüpheli diğer yandan etrafı gözledikten sonra kilitli olmayan asma kilidi çaldı. Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları çarşının güvenlik kamerasına yansıdı. Çarşı yönetiminin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Samim SELÇUK-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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