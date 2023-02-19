Hatay'da hastane enkazından kurtarılan kimliği belirsiz serebral palsili bebeğin tedavisi sürüyor

Hatay'da depremde yıkılan hastanenin enkazından kurtarılan serebral palsi hastası kimliği belirsiz bebeğin tedavisi, Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çöken Antakya Devlet Hastanesi'nin enkazından "Asrın felaketi"nin ikinci gününde çıkarılan kız bebek, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nde gözlem altına alınan ve yaklaşık 13 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisi özenle sürdürülüyor.

"Bazı annelerimiz bebeğimize gönüllü refakatçi olarak eşlik ediyor"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Zararsız, gazetecilere, bebeğin enkazdan kurtarıldıktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Bebeğin ailesine ulaşamadıklarını belirten Zararsız, "Mevcut tedavilerine devam ediliyor. Solunum sıkıntısı sürüyor ancak herhangi bir enkaz bulgusu yok. Mide hortumu mevcut. Oksijen desteği alıyor. Kendi evladımız gibi sahip çıkıyoruz. Bazı annelerimiz bebeğimize gönüllü refakatçi olarak eşlik ediyor. " diye konuştu.

Zararsız, bebeğin kimliğinin ve ailesinin belirlenmesi için araştırmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.